Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 11 месяцев этого года выросли по сравнению с прогнозом на более чем 4 процента, или на 233 млн манатов, составив 6 млрд 288 млн манатов.

Об этом сообщает ГФСЗ, передает Trend.

Было отмечено, что поступления от обязательного государственного социального страхования в составе доходов фонда за тот же период выросли на 4 процента, или на 211 млн манатов, до 5 млрд 124 млн манатов.

"С января по ноябрь расходы ГФСЗ составили 6 миллиардов 299 млн манатов, что на 14 процентов, или 743 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

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