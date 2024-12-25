БАКУ /Trend/ - Создана рабочая группа институтов омбудсменов Казахстана и Азербайджана в связи с авиакатастрофой в Актау.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

Отмечается, что Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева связалась с Уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Артуром Ластаевым и попросила держать вопрос в центре внимания для принятия необходимых мер в отношении лиц, погибших и нуждающихся в лечении в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау. Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан сообщила, что госпитализированы две пострадавшие в аварии девочки 11 и 16 лет.

"С целью установления прямого непрерывного контакта создана рабочая группа, состоящая из сотрудников институтов омбудсменов Казахстана и Азербайджана, обеспечен обмен необходимой информацией. Вопросы, связанные с инцидентом, остаются в центре внимания, общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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