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Трое пострадавших при крушении самолета граждан Азербайджана отправлены из Актау в Баку (ВИДЕО)

Общество Материалы 30 декабря 2024 21:24 (UTC +04:00)
Трое пострадавших при крушении самолета граждан Азербайджана отправлены из Актау в Баку (ВИДЕО)
Фото: МЧС Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Трое граждан Азербайджана, пострадавших при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, отправлены из Актау в Баку.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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