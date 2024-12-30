Трое пострадавших при крушении самолета граждан Азербайджана отправлены из Актау в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Трое граждан Азербайджана, пострадавших при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, отправлены из Актау в Баку.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.