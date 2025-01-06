Для перехода на здоровое питание важно восстановить водный баланс организма - гастроэнтеролог

БАКУ /Trend/ - Для перехода на здоровое питание, очень важно восстановить водный баланс организма.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, в первую очередь в результате приема слишком большого количества жирной, сладкой и соленой пищи в период праздников организм может потерять воду, а пищеварительная система может быть перегружена.

Целью перехода на здоровое питание после праздничных дней является сбалансировать организм, расслабить пищеварительную систему и способствовать выведению ненужных токсинов из организма. Для того, чтобы сделать этот переходный процесс эффективным и устойчивым, необходимо принять во внимание несколько важных принципов.

Вот почему для перехода на здоровое питание очень важно восстановить водный баланс. Употребление 8-10 стаканов воды в день ускоряет выведение токсинов из организма, активизирует обмен веществ и создает среду, необходимую для нормального функционирования клеток. Чтобы не утомлять пищеварительную систему, рекомендуется есть небольшими порциями и часто.

Потребление пищи небольшими порциями 3-4 раза в день снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Важно отдавать предпочтение натуральным, необработанным продуктам. Например, свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белковые продукты (курица, рыба, бобовые) и полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи) должны составлять основу рациона",- отметил он.

Специалист-эксперт минздрава сообщил, что в первые дни после праздников, для того, чтобы не нагружать пищеварительную систему, необходимо воздерживаться от тяжелой пищи, жареного и обработанных продуктов.

"Вместо этого рекомедуется употреблять овощи, подготовленные на пару, легкие супы и отварные блюда. Такие продукты позволяют пищеварительной системе отдохнуть и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. В праздничные дни часто употребляют в пищу продукты с высоким содержанием сахара, что может вызвать колебания уровня инсулина. Отказ от сладких продуктов и выбор натуральных источников сахара, таких как фрукты, может помочь уменьшить эти колебания. Кроме того, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки улучшает перистальтику кишечника и поддерживает пищеварение. Продукты, богатые клетчаткой, включают цельнозерновой хлеб, овес, семена чиа, семена льна, овощи и бобовые",- подчеркнул он.

Э.Мамедов отметил, что эмоциональное здоровье и управление стрессом также важны в процессе перехода к здоровому питанию.