Австрийские туркомпании не будут организовывать визиты на оккупированные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Австрийские туристические компании не будут организовывать визиты на оккупированные территории Азербайджана. О предотвращении подобных случаев нашло отражение в протоколе, подписанном по итогам IX заседания азербайджано-австрийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологии.

Согласно документу, построение отношений между странами будет обеспечено с учётом фундаментальных норм и принципов международного права, включая уважение принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ, на основе которых будут осуществлять деятельность физические и юридические лица.

Заседании прошло в Вене под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде и заместителя федерального министра по экономике и цифровизации Австрии Маттиаса Чирфа.

Как было отмечено на заседании, несмотря на то, что в товарообороте между странами в прошлом году наблюдался рост, данный показатель не отвечает экономическому потенциалу двух государств.

Участвовавшие на заседании австрийские компании проявили интерес к расширению деятельности в Азербайджане, и было принято решение о проведении в мае в Баку бизнес-форума с участием представителей частного сектора обеих стран.

В ходе заседания также была проведена презентация в связи с выдвижением кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки «Экспо 2025»

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