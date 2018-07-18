В Азербайджане начались рейды с целью прекращения работы пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)

18 июля 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, совместно с МВД и местными органами исполнительной власти, приступило к рейдам с целью прекращения работы пунктов незаконного забоя скота, не отвечающих требованиям продовольственной безопасности, и санитарно-гигиеническим нормам, говорится в сообщении Агентства, распространенном в среду.

В ходе проведенных рейдов в последний раз были предупреждены лица, занимающиеся незаконным забоем скота.

Отметим, что в связи с выполнением распоряжения Президента Азербайджана «О регулировании деятельности по забою животных» от 11 июня 2018 года, Агентство продовольственной безопасности требует прекратить незаконную деятельность лиц, занятых забоем животных в целях продажи на улицах, обочинах дорог и в других местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Агентство предупреждает, что согласно требованиям законодательства совместно с МВД и местными органами исполнительной власти будет осуществлять меры в установленном законом порядке для прекращения подобной деятельности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выявлены недочеты в деятельности сельскохозяйственных ярмарок в Баку и Сумгайыте (ФОТО)
Общество 14 июля 15:33
В образовательных учреждениях Азербайджана будет госконтроль рациона питания
Общество 29 июня 16:25
В Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением стандартов разделки мяса
Общество 29 июня 15:44
В Азербайджане граждане смогут оперативно сообщать о нарушениях в продовольственной сфере
Экономика 29 июня 14:52
В Азербайджане меняются правила поставки и регистрации агрохимических средств
Экономика 29 июня 13:41
В Азербайджане пройдут мониторинги центров отдыха
Туризм 29 июня 13:26
Лента новостей
Польская молодежь поет на азербайджанском "Бакылы баласыйам" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:53
В Узбекистане появится сеть четырёхзвёздочных немецких отелей
Туризм 17:44
Увеличились объемы производства аграрной продукции в Северо-Казахстанской области
Казахстан 17:43
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 19 июля
Бизнес 17:42
Россия осудила теракты в Пакистане
Россия 17:35
Казахстан вводит новый упрощенный режим налогообложения для самозанятых
Казахстан 17:30
Азербайджан хочет сотрудничать с Италией в сфере "зеленых технологий"
Бизнес 17:26
Азербайджанский PASHA Bank на 10% увеличил кредитный портфель
Бизнес 17:15
Американская нефть 17 июля подешевела
Энергетика 17:12