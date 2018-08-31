В Азербайджане разрабатывается Госпрограмма по развитию животноводства

31 августа 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в пятницу встретился с членами Ассоциации производителей и экспортеров молока.

На встрече состоялся взаимный обмен мнениями по вопросам развития животноводства в стране.

В ходе встречи члены ассоциации были проинформированы о деятельности новосозданного отдела по работе с фермерами, кооперативами и ассоциациями и Государственной аграрной торговой компании. Участникам рассказали, что министерство разрабатывает Государственную программу по развитию животноводства в Азербайджане.

Было принято решение еще раз обсудить на следующих встречах с членами Ассоциации озвученные предложения, и включить подходящие предложения в проект Государственной программы по развитию животноводства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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