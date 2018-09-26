Ракетоноситель Arian-5 приведен в стартовую готовность с азербайджанским спутником на борту

26 сентября 2018 01:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пусковой платформе ELA-3, в Гвианском космическом центре, начался обратный отсчет для запуска ракеты-носителя Ariane 5 со спутником связи Azerspace-2/Intelsat 38 на борту.

Полет миссии VA243 станет 100-ым по счету для ракеты Ariane 5 и 300-ым для семейства пусковых установок Arianespace.

Вместе с азербайджанским спутником на орбиту будет доставлен также спутник Horizons 3e совместного предприятия Intelsat и японского оператора Sky Perfect JSAT Corp.

Запуск будет осуществлен в промежутке 01:53 и 02:38 часов 26 сентября по Бакинскому времени. Видеотрансляция запуска доступно по ссылке: https://youtu.be/lwF_qEHevrc

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг и будет обслуживать двух операторов - Intelsat и ОАО «Азеркосмос».

Для «Азеркосмос» спутник обеспечит покрытие растущего спроса на услуги спутникового вещания DTH (Direct-to-Home) в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары, а для Люксембургского офиса Intelsat - непрерывность обслуживания с орбитальной позиции 45 градусов, и обеспечит доставку DTH-услуг в Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предоставление услуг связи в Африке.

Спутник будет предлагать расширенные возможности, охват и предложения услуг для поддержки растущего спроса в регионе для прямого доступа к сети (DTH), правительственных и сетевых услуг в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), а генеральным подрядчиком Azerspace-2/Intelsat 38 – компания Maxar Technologies.

Спутник построен на платформе 1300-й серии (SS/L 1300), которая используется при создании средних и тяжелых геостационарных и высокоэллиптических телекоммуникационных спутников. Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 оснащен транспондерами Ku-диапазона и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и так далее. Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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