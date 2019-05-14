ISSA поддержит пенсионную реформу Азербайджана (ФОТО)

14 мая 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с генсеком Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) Марсело Аби-Рамиа Каэтано, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в Европейском региональном форуме соцобеспечения, который пройдет 14-16 мая в Баку, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что в центре проводимой Азербайджаном политики стоит гражданин страны, что благодаря этой политике улучшилось благосостояние народа, а также проинформировал о шагах по усилению социального обеспечения, реформах, проводимых в сферах труда, соцобеспечения и занятости, о деятельности недавно созданного Агентства DOST, концепции и целях этой структуры.

Рассказывая об активном сотрудничестве Азербайджана с ISSA в контексте проводимых реформ в сфере соцобеспечения, Бабаев подчеркнул, что Азербайджан был избран членом бюро этой организации и членом руководящего комитета Евросети. Он отметил особое значение Регионального форума социальной защиты ISSA для Европы в совместном обсуждении и обмене опытом, связанном с развитием систем соцобеспечения в европейских странах.

Министр выразил удовлетворение тем, что форум ISSA проходит в Азербайджане, а также то, что в конкурсе ISSA особых наград был удостоен ряд важных социальных программ Азербайджана.

В свою очередь генсек ISSA Марсело Каэтано сказал, что приветствует сотрудничество Азербайджана с ISSA в рамках реформ, проводимых страной в системе соцобеспечения.

На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества минтруда и ISSA, возможностям расширения повестки практического сотрудничества, поддержке пенсионной реформы, а также проходящему в Баку Региональному форуму социальной защиты ISSA для Европы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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