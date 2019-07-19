Минналогов Азербайджана усилило проверки по выдаче кассовых чеков

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана усилило меры контроля над процессом предъявления кассовых чеков в торговых объектах и объектах общепита, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минналогов.

В ходе проведенных в Баку контрольных мер была проверена ситуация по выдаче кассовых чеков в торговых объектах и объектах общепита.

Потребители всегда должны требовать чек, как во время покупок, так и пользуясь услугами объектов общепита. Граждане должны знать, что, требуя кассовый чек, они косвенно участвуют в выплате налогов, которые, поступая в бюджет, вновь направляются на благо общества.

Проводя наличные денежные расчеты с населением, предприниматели должны использовать кассовые аппараты и выдавать кассовые чеки покупателям.

Налоговое законодательство подразумевает меры ответственности за нарушение правил ведения наличных денежных расчетов.

Так, за ведение денежных расчетов с населением без кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности, невыдачу покупателю чека, или его выдачу с указанием меньшей суммы, чем было оплачено в отношении налогоплательщика - в случае однократного допущения таких случаев в течение календарного года применяется финансовая санкция в размере 1000 манатов, во второй раз – 3000 манатов, в третий раз и более – 6000 манатов.

Если подобный проступок был допущен один раз, то налоговый орган делает официальное (письменное) предупреждение. Однако, предприниматели не должны надеяться на это, потому что лицам, которым сделано официальное предупреждение, исчерпывая предоставленные им возможности, во время анализов налогового органа могут быть отнесены к группе риска, что может стать причиной проведения интенсивных проверок на объекте данного налогоплательщика.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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