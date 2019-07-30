Рассматриваются механизмы альтернативного финансирования МСБ в Азербайджане (ФОТО)

30 июля 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана прошел круглый стол, где обсуждались механизмы альтернативного финансирования.

Как сообщили во вторник Trend из Агентства, с участием представителей министерств финансов и налогов, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка были обсуждены государственная поддержка в вопросе финансирования МСБ и потенциальные возможности альтернативного финансирования.

Присутствующим были презентованы исследования в рамках проекта технической помощи со стороны Исламского банка развития «Развитие правовых рамок для исламского банкинга». Основной целью проекта, осуществляемого консорциумом в составе международной İslamic Finance Advisory and Assurance Services (İFAAS) и местной EKVITA Consulting компаний, является привлечение альтернативных инвестиций и финансовых инструментов, содействие развитию банковского дела, микрофинансирования, рынка ценных бумаг и страхового рынка, создание условий для предоставления на местном рынке новых финансовых продуктов и услуг, для новых возможностей сотрудничества между компаниями, действующими в сфере финансов.

Иностранные эксперты провели презентации по механизмам альтернативного финансирования.

Отметим, что в «Стратегической дорожной карте по производству товаров потребления на уровне малого и среднего предпринимательства Азербайджана» предлагается расширение механизмов альтернативного финансирования и проведение исследований для этого.

(Текст: Турал Гараджаев )

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