В Азербайджане увеличилось производства пшена и ячменя - министр

БАКУ/Trend/ - Положительная динамика развития в аграрной сфере продолжилась и в 2019 году. В первой половине текущего года общие объемы производства сельского хозяйства возросли на 13 процентов по отношению к соответствующему периоду минувшего года, в том числе рост производства в сфере растениеводства составил 25,6 процента, а продукции животноводства - 2,9 процента.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов в ходе совещания в Джалилабадском районе Азербайджана, передает в пятницу Trend.

По словам министра, 2019 год запомнился положительными показателями зернового сезона. Уборка зерна в низменных регионах началась 25 мая, и, до 10 июля было убрано 90 процентов засеянных полей. В связи с тем, что остальные 10 процентов зерновых полей расположены в горных территориях, и их уборка осуществляется по мере созревания урожая.

"В этом году основной период уборки зерновых завершился на 20 дней раньше, нежели в прошлом году, и в общей сложности было собрано 3228,330 тысяч тонн урожая. Средняя урожайность в республике составила 31,3 центнера с гектара, в частности - 32,4 центнера с гектара по пшенице и 29,7 центнера с гектара по ячменю. По сравнению с 2018 годом урожайность пшеницы возросла на 2,3 центнера, а по ячменю – 1,8 центнера. В этом году убрано на 200 тысяч тонн зерновых больше, чем в прошлом», - сказал министр.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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