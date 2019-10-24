Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)

24 октября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог завершило работы, осуществляемые согласно распоряжению Президента Азербайджана о мерах по реконструкции участка с 0 по 11 километр автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан, играющей важную роль в транспортной системе столицы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, дорога Ходжасан-Локбатан относится к первой технической категории и имеет четыре полосы движения. Ширина проезжей части составляет 16 метров.

Автомобильная дорога Ходжасан-Локбатан, которая берет начало на участке пересечения двух важных автомобильных дорог республиканского значения Баку-Губа-госграница РФ и Баку-Шамахы-Евлах, проходит через Бинагадинский и Гарадагский районы и является важной транспортной артерией столицы.

Из-за продолжительной эксплуатации проезжей части, образования выбоин, ям и деформации дорожного полотна возникла необходимость в капитальном ремонте дороги, так как ее текущее состояние создавало определенные проблемы для движения транспортных средств.

Согласно проекту, старый асфальтобетонный слой был снят, деформированные и разрушенные участки демонтированы, и после заполнения образовавшихся неровностей, были проведены трамбовочные работы. Далее была осуществлена укладка нового слоя асфальтобетона.

В рамках ремонтно-строительных работ на участке площадью свыше 180 тысяч квадратных метров была создана полностью новая дорожная инфраструктура.

Автомобильная дорога Ходжасан-Локбатан соединяет три населенных пункта с общей численностью населения 64 тысячи человек. На протяжении дороги уложены новые, отремонтированы старые тротуары и тротуарные бордюры на участках общей протяженностью 3 тысячи погонных метра.

С целью обеспечения нормального движения транспортных средств нанесена дорожная разметка, в необходимых местах установлены дорожные знаки и информационные табло.

Комплексные работы, осуществленные под контролем руководства Агентства, рассчитаны на комфортное и безопасное передвижение участников дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
  • Капитально отремонтирована важная транспортная артерия Баку (ФОТО)
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