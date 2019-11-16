При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)

16 ноября 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках платформы диалога государство-предприниматель, в поселке Зиря Хазарского района проведена встреча с предпринимателями, занятыми в сфере тепличного хозяйства по производству овощей и фруктов.

Как сообщает в субботу Trend, во время встречи, в которой приняли участие представители министерства сельского хозяйства, Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ), ПО «Азеригаз», ИВ Хазарского района и Ассоциации производителей и экспортеров овощей и фруктов Азербайджана, а также до 70 представителей бизнеса в указанной сфере, были выслушаны предприниматели, представители соответствующих ведомств ответили на их вопросы о стоимости и качестве газа, поставляемого в теплицы, часть поднятых вопросов была оперативно решена на месте.

Председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов отметил, что тепличное хозяйство, обладающее приличной долей в ненефтяном секторе, играет ключевую роль в обеспечении занятости, повышении экспорта. Теплицы занимают особое место в экономике и Хазарского района. Было отмечено, что этот сектор находится в центре внимания Агентства. Недавно представители «Азеригаз» и Агентства провели эффективные обсуждения с предпринимателями в Шамкире, большинство вопросов, которые их беспокоили были оперативно решены на месте.

Глава Агентства сказал, что в Хазарском районе действует «Друг МСБ» и что он будет держать в центре внимания вопросы, поднятые на сегодняшней встрече. Также было отмечено, что в решении этих проблем предпринимателям будет оказана поддержка, будут проведены индивидуальные встречи в тепличных хозяйствах.

В конце обсуждений был подчеркнуто, что такие встречи будут продолжены, фермеры и предприниматели будут проинформированы о работе, проделанной в направлении решения затронутых на встрече вопросов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
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