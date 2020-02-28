Южный газовый коридор находится на стадии завершения - Клаус-Дитер Борхардт

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор находится на стадии завершения.

Как сообщает в пятницу Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции по поводу шестого заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору сказал заместитель главного директора Европейской комиссии по вопросам энергетики Клаус-Дитер Борхардт.

По словам Борхардта, ЮГК находится на стадии завершения и в этом году будет закончен четвертый компонент коридора.

Он отметил, что проект идёт удачно и за десять лет его существования все работы в рамках проекта были проведены с точностью и профессионализмом.

"Сегодня мы получили отчёты по завершению итальянской части трубопровода и полагаем, что до конца текущего года все работы по ЮГК будут закончены. Сегодня мы близки к достижению нашей мечты - завершить ЮГК", - сказал Борхардт.

Представитель ЕС отметил, что это очень хорошая новость для транзитных и импортирующих в рамках трубопровода стран, а также для Евросоюза в целом и частных производителей и клиентов в частности.

В завершение Борхардт отметил, что в ходе переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была достигнута готовность продолжить консультации по развитию и расширению ЮГК в направлении прокладки новых маршрутов и использования потенциала новых месторождений.

Напомним, что в Баку проходит шестое заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. Среди участников форума помимо министров присутствуют также компании BP, SGC, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transgaz, SNGN Romgaz SA, UNİPER Global, Bulgargaz EAD, SACE, Plinacro и международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое – 20 февраля 2019 года.

Автор: Эльдар Джанашвили.