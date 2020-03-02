Может ли коронавирус повлиять на стабильность потребительского рынка в Азербайджане? - экономист

БАКУ /Trend/ - В последнее время в СМИ обсуждается вопрос о возможном влиянии распространения коронавируса в Китае и Иране на рынок продовольственной продукции, ввозимой в Азербайджан из этих стран.

В 2019 году в Азербайджан была импортирована продовольственная продукция на 1,6 млрд долларов, из которой на долю Ирана пришлись 2,6%, на долю Китая - 0,7%, сказал в понедельник Trend ученый-экономист Вугар Байрамов.

«Как видно, в общем импорте продовольственной продукции общая доля этих стран составляет всего 3,3%», - сказал он.

Экономист отметил, что за указанный период из Ирана были импортированы картофель, хурма, апельсины, киви, сухофрукты, фрукты и кондитерские изделия, а из Китая – чай, икра, каштаны, консервированный арахис и т.д.

"Реформы, проводимые с 2015 года по диверсификации экономики, созданию новых промышленных и перерабатывающих предприятий, уменьшению зависимости от импорта продовольственной продукции способствовали росту доли местной продукции», - подчеркнул Байрамов.

Он отметил, что соответствующие государственные структуры продолжают меры по контролю и мониторингу на потребительском рынке, проводят соответствующие исследования по изменению цен: "Считаю, что в случае выявления искусственного завышения цен будут приняты соответствующие меры согласно законодательству".

(Текст: Кямаля Сеидова)