Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с Коллегией адвокатов (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Для расширения возможностей доступа микро-, малых и средних предпринимательских субъектов к профессиональной юридической помощи Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Коллегия адвокатов будут сотрудничать, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

На конференции, проведенной сегодня на тему "Возможности выхода бизнеса к доступной и профессиональной юридической помощи", организованной Агентством по развитию МСБ и Коллегией адвокатов, с участием предпринимателей, представителей соответствующих госструктур и адвокатов, были обсуждены вопросы по обеспечению представителей бизнеса профессиональными адвокатами для осуществления эффективной юридической защиты и расширению возможностей выхода к соответствующим услугам, перспективы сотрудничества по оперативному решению проблем предпринимателей.

Выступая на конференции, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что защита интересов предпринимателей и решение их проблем является одним из главных направлений возглавляемой им организации, что непосредственно влияет на эффективность работы структуры по другим направлениям.

Было отмечено, что в «Доме МСБ» в Хачмазе и тех, которые будут открыты в Баку и других районах, будут также созданы адвокатские бюро или кабинеты.

Кроме того, при поддержке Коллегии адвокатов предприниматели будут просвещаться посредством различных мероприятий, будет создана информационная база о специализированных адвокатах для обеспечения доступности профессиональной юридической помощи.

На конференции выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который рассказал о развитии адвокатуры в стране, работе, проделанной в этой сфере, институте медиации. Он также отметил, что в настоящее время функционирует более 90 адвокатских структур, которые охватывают все регионы страны.

В рамках конференции между Агентством по развитию МСБ и Коллегией адвокатов был подписан документ о договоренности. Его подписали председатель Агентства Орхан Мамедов и председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

На мероприятии были заслушаны мнения и предложения предпринимателей, госструктур и адвокатов по профессиональным юридическим услугам, проведены обсуждения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)