В Азербайджане завершено строительство склада готовой продукции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках комплексных мер, проведенных по расширению производственного процесса в ООО "ASK Şüşə", являющегося дочерним предприятием ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», на территории предприятия завершилось строительство склада готовой продукции, сообщает в среду Trend со ссылкой на АО.
Общая площадь склада - 7855,46 кв. метров.
В зависимости от видов стеклянной тары, на складе можно хранить 12-15 млн единиц этой продукции.
На складе, построенном с учетом создания всех высокотехнологичных коммуникаций, самой современной системы вентиляции, противопожарной системы и другого необходимого оборудования, установлена также современная система видеонаблюдения.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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