В Азербайджане завершено строительство склада готовой продукции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках комплексных мер, проведенных по расширению производственного процесса в ООО "ASK Şüşə", являющегося дочерним предприятием ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», на территории предприятия завершилось строительство склада готовой продукции, сообщает в среду Trend со ссылкой на АО.

Общая площадь склада - 7855,46 кв. метров.

В зависимости от видов стеклянной тары, на складе можно хранить 12-15 млн единиц этой продукции.

На складе, построенном с учетом создания всех высокотехнологичных коммуникаций, самой современной системы вентиляции, противопожарной системы и другого необходимого оборудования, установлена также современная система видеонаблюдения.

(Текст: Кямаля Сеидова)