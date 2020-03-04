Банк ВТБ (Азербайджан) завершил год с прибылью

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) завершил 2019 год с прибылью. Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции, посвященной

итогам деятельности банка в 2019 году, председатель правления банка ВТБ

(Азербайджан) Евгений Кирин.

Кирин рассказал, что банк завершил 2019 год с прибылью в размере 4,8 миллиона манатов.

Председатель правления банка отметил, что чистый процентный доход за 2019 год составил 3,8 миллиона манатов, а чистый комиссионный доход - 1,2 миллиона манатов, что выше результата за 2018 год на 54 процента (0,4 миллиона манатов). Операционная прибыль банка составила 6,5 миллиона манатов.

По словам Кирина, на 31 декабря 2019 года совокупный капитал Банка составил 58 миллиона манатов, что на девять процентов больше по сравнению с началом года, достаточность капитала банка в соответствии с требованиями ЦБА составила 58,5 процента. За отчетный период здоровый кредитный портфель физических лиц увеличился в 1,8 раза.

Он отметил, что данный рост был достигнут за счет выдачи ипотеки и кредитов наличными, а также кредитных карт. Здоровый кредитный портфель юридических лиц увеличился в 2,9 раза, а депозитный портфель банка, составивший 70,1 миллиона манатов, почти поровну поделен между юридическими и физическими лицами.

Помимо всего прочего, по информации председателя правления банка, средства

до востребования выросли за год на шесть процентов и составили 49 процентов от всего объема средств клиентов в банке. За 2019 год количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 4700 штук, что на 45 процентов больше чем в 2018 году. По сравнению с 2018 годом число пользователей интернет банкингом увеличилось на 86 процентов.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: "В 2019

году мы провели значительную работу, направленную на расширение дистанционных каналов доступа к услугам банка, что с одной стороны способствует повышению качества сервиса, а с другой способствует решению государственных задач по снижению доли наличных расчетов в экономике. Банк продолжит активную работу по цифровой трансформации и в текущем году».

Автор: Эльдар Джанашвили.