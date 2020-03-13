Самир Шарифов: Командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал, как эпидемия коронавируса повлияет на госбюджет Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены: "В мировой экономике периодически возникали и заканчивались торговые войны. Надеюсь, что нынешняя скоро закончится определенным соглашением. В результате на мировых рынках ситуация и цены на нефть стабилизируются. На нефтяном рынке есть продавцы и покупатели, и обе стороны заинтересованы в том, чтобы не проиграть в этом процессе. Поэтому многие решения будут зависеть от цен. Надеюсь, что процесс будет непродолжительным. Что касается вопросов, связанных с коронавирусом, то, несомненно, мировая экономика страдает от этого. Самый большой удар пришелся на Китай. Но сегодня мы получаем достаточно позитивную информацию. Китайское правительство считает, что до июня текущего года в стране будет положен конец распространению болезни. В другие странах тоже осуществляются соответствующие превентивные меры, в том числе и в Азербайджане, где удалось сохранить число случаев инфицирования на низком уровне".

Шарифов считает, что нынешняя ситуация негативно повлияет на экономическую активность.

По его словам, в основном, сократились воздушные полеты. В связи с тем, что крупные авиакомпании практически не работают, то это наносит им большой ущерб. Кроме того, от этого страдают и другие сферы, связанные с этим направлением. Глава государства уже дал правительству определенные поручения для оказания поддержки данной сфере.

Министр добавил, что государство окажет определенную поддержку субъектам предпринимательства тех сфер, на которые коронавирус оказал больше негативное влияние, и готовятся предложения, в какой форме будет оказываться поддержка: «Безусловно, мы оцениваем все это в доходах госбюджета и при выполнении выплат. Но, несмотря на это, с полной уверенностью отмечу, что сегодня все выплаты в бюджет выполняются в прежнем порядке. В преддверии праздника Новруз все зарплаты, социальные пособия, пенсии выплачиваются вовремя, и никаких проблем с этим нет. Расходы в связи с государственными обязательствами выплачиваются в полном объеме, утвержденные инвестиционные проекты финансируются полностью. Но наряду с этим, учитывая общую ситуацию, можно рассмотреть приоритетность и целесообразность статей расходов. Несомненно, в условиях сокращения выездов из страны будут уменьшены командировочные расходы бюджетных организаций. Ожидается ограничение и определенных мероприятий, в результате чего будет выполнена соответствующая экономия средств, которые будут перенаправлены на поддержку других сфер».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)