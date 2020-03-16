Скопление людей в маркетах Азербайджана связано с ростом покупательской способности в предпраздничные дни - эксперт

БАКУ/Trend/ - Рост покупательской способности, который в последние дни наблюдается в маркетах Баку, связан с несколькими факторами, сказал в понедельник Trend экономический эксперт Эльшад Мамедов.

По его словам, одна из причин – наступающий праздник Новруз: "В предпраздничные дни покупательская способность населения повышается, в связи с чем в маркетах наблюдается большое скопление людей. С другой стороны, на это повлияли и процессы, произошедшие на прошлой неделе на валютном рынке. Обычно это создает напряженность в обществе, но думаю, что для этого нет никаких фундаментальных оснований. Потребительский рынок Азербайджана организован на должном уровне и страна способна обеспечить необходимый объем продукции и услуг потребителям. Поэтому создавать ажиотаж неконструктивно. В связи с этим с соответствующими обращениями выступили и надлежащие структуры. На валютном рынке тоже спокойно. Но необходимо учитывать процессы, происходящие в долгосрочной перспективе, и придавать больше внимания диверсификации национальной экономики, уменьшению зависимости от импорта, развитию местного реального сектора».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)