В Азербайджане осуществляется поддержка субъектов МСБ

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО PAŞA Bank выдвинули инициативу для оказания поддержки местным предпринимателям, чтобы уменьшить возможные влияния коронавирусной инфекции, распространенной в мире, на предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Так, учитывая финансовые трудности, с которыми в последнее время сталкиваются местные предприниматели, имеющие торговые связи с Китаем, для местных бизнесменов, являющихся клиентами PAŞA Bank, в частности, для субъектов МСБ, комиссия по денежным переводам снижена до 0,2 процента.

Клиенты PAŞA Bank, имеющие деловые связи с Китаем, пройдя по ссылке https://lnkd.in/eFHduin могут воспользоваться этой льготой в онлайн-режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)