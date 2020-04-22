Анар Байрамов: Господдержка предпринимателей в Азербайджане, в частности, ряд налоговых льгот, являются крайне важными

БАКУ/Trend/ - Широкое распространение вируса COVID-19 во всем мире наряду с нанесенным здоровью людей вредом, также вызвало застой в глобальной экономике. Государственная поддержка предпринимателей в Азербайджане, в частности, пакеты финансовой помощи, ряд налоговых льгот и прочие стимулирующие меры для поддержания экономической стабильности в стране являются крайне важными.

Об этом в среду сказал Trend эксперт в налоговой сфере Анар Байрамов.

По его словам, с целью пресечения широкого распространения коронавируса на территории страны государство приняло ряд превентивных мер и иные важные решения.

«В стране был объявлен особый режим карантина. В этот период, исключая стратегически важные сферы жизнедеятельности, были закрыты многие рабочие места, многие налогоплательщики приостановили свою деятельность. Однако есть обязательные статьи расходов, в том числе налоговые выплаты, которые предприниматели обязаны выполнять, а это крайне тяжелое финансовое бремя для них в нынешней ситуации. Государственная поддержка в Азербайджане предпринимателей, в частности, пакеты финансовой помощи, ряд налоговых льгот и прочие стимулирующие меры для поддержания экономической стабильности в стране являются крайне важными», - отметил Байрамов.

Он отметил, что такие пакеты поддержки укрепляют доверие граждан к государству, и повысят уровень ответственности и дисциплинированности налогоплательщиков в постпандемический период.

«Как известно, сумма финансовой помощи, которая оказывается пострадавшему от пандемии предпринимателю, определяется из расчета общей суммы налогов, выплаченных в госбюджет за прошедший период. В таком случае налогоплательщик осознает, что выплаченные им в период получения большой прибыли налоги не являются утерянными средствами, а депозитом, возвращенным ему в трудные дни. Эта помощь – финансовая и своего рода моральная поддержка налогоплательщиков для продолжения своей предпринимательской деятельности и частичного покрытия понесенных убытков. Благодаря этой поддержке налогоплательщики продолжают свою деятельность, не сокращают рабочие места, что создаст благоприятные условия для развития бизнеса в постпандемический период, когда повысится экономическая активность», - уточнил Байрамов.

По его словам, если предприниматель по какой-либо причине приостанавливает свою деятельность, то уже возобновить ее становится сложнее.

«Существует ряд сфер экономической деятельности, например, производство и ремонт мебели, древесной продукции, ремонт автомобилей, деятельность которых не была запрещена или ограничена. Однако налогоплательщики и этих сфер получат государственную поддержку. Также следует отметить, что частные предприятия, рядовые граждане, предприниматели, сотрудники госструктур, чиновники, исходя из позиции гражданской ответственности, пожертвовали средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. А это уже является олицетворением единства народа и государства, показателем взаимного доверия», - добавил Анар Байрамов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)