В "Азеришыг" назначены начальники 2 региональных и 10 районных управлений электросетей

БАКУ/Trend/ - Для дальнейшего повышения уровня услуг, оказываемых потребителям, ускорения проводимых работ по реконструкции в региональные и районные управления электросетей назначены молодые профессиональные кадры с современным и инновационным мышлением, освоившие новые технологии и отвечающие требованиям электронного управления Умных сетей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Они назначены начальниками Западного и Северо-западного региональных управлений электросетей по электроснабжению и продаже Губинского, Шамахинского, Гахского, Огузского, Балакенского, Шекинского, Уджарского, Агджабединского районов, а также Сабаильского и Наримановского районов Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)