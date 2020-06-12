В "Азеришыг" назначены начальники 2 региональных и 10 районных управлений электросетей
БАКУ/Trend/ - Для дальнейшего повышения уровня услуг, оказываемых потребителям, ускорения проводимых работ по реконструкции в региональные и районные управления электросетей назначены молодые профессиональные кадры с современным и инновационным мышлением, освоившие новые технологии и отвечающие требованиям электронного управления Умных сетей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Они назначены начальниками Западного и Северо-западного региональных управлений электросетей по электроснабжению и продаже Губинского, Шамахинского, Гахского, Огузского, Балакенского, Шекинского, Уджарского, Агджабединского районов, а также Сабаильского и Наримановского районов Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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