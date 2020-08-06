Министр экономики: В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму свыше 12,5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму более 12,5 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом шестого августа в ходе совещания, посвященного социально-экономической ситуации в стране при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал министр экономики Микаил Джаббаров.