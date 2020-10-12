Армянской стороне не удалось нанести ущерб энергетической инфраструктуре Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая тепловая электростанция на Южном Кавказе Азербайджанская ТЭС, а также Мингячевирская ГЭС регулярно становятся объектами нападений армянских войск.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью журналистам в Мингячевире сказал президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев.

Он сообщил, что территория электростанций регулярно подвергаются ракетным обстрелам. К счастью, армянской стороне не удалось нанести ущерб этой важной энергетической инфраструктуре. Энергетическая система Азербайджана работает в нормальном режиме.

Отметив, что Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию и европейские страны, Баба Рзаев сказал, что цель Армении в отношении этих стратегических направлений ясна.

"Они не только пытаются вызвать тревогу среди населения, но и стремятся нанести удар по экономике Азербайджана. Хочу сообщить, что в нашей стране много электростанций. Только 15 процентов территории Азербайджана снабжается электроэнергией от этой станции. Мы не оставим азербайджанский народ без света. Все азербайджанские энергетики, число которых достигает 20 тысяч, готовы выполнять все поручения Верховного Главнокомандующего", - подчеркнул Баба Рзаев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)