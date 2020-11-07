Бакинский метрополитен завершает строительство третьей станции "фиолетовой" линии

БАКУ /Trend/ - Завершается строительство третьей станции "фиолетовой" линии с условным названием «В-3» ЗАО «Бакинский метрополитен», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинский метрополитен.

Сообщается, что станции новой линии предназначены для 7-вагонного подвижного состава, и в будущем все станции будут построены именно в соответствии с этими стандартами.

На фиолетовой линии внедряются новые технологии в инфраструктуру, организацию движения, системы управления.

В настоящее время французской компанией «Thales» создается сеть SCADA на фиолетовой линии, в будущем движение поездов будет обеспечено системами CBTC, основанными на принципе радиоканального управления. Здесь также применяется система TETRA, которая позволяет подключать беспроводную телефонную связь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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