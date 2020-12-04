В Азербайджане следует принять специальные законы о технологиях ИИ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует принять специальные законы о технологиях искусственного интеллекта (ИИ), требующих институциональных мер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев.

По его словам, вопросы, связанные с технологиями искусственного интеллекта, должны регулироваться законом. Для обеспечения массового использования этих технологий в гражданских целях чрезвычайно важно создать законодательную базу и нормативно-правовую среду в нашей стране, используя законодательный опыт ведущих стран мира.

"Гражданские беспилотные летательные аппараты необходимо регистрировать с учетом массы, назначения и других параметров. Необходимо изучить ряд вопросов: личность владельца дрона - лицо, ответственное за его программирование, эксплуатацию и обслуживание устройства.

Также важна безопасность в сфере технологий искусственного интеллекта. Владельцы дронов, сконструированных на основе искусственного интеллекта, должны осознавать свою ответственность при их использовании", - подчеркнул Алигулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)