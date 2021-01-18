Зафиксирован значительный рост транспортировки нефти и нефтепродуктов на терминале Дубенди
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Все мои знания о жизни подростков в США опирались на американские фильмы – рассказ азербайджанки, студентки университета Нью-Джерси (ФОТО)
Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Неблагоприятные погодные условия серьезно препятствуют тушению пожара в Гирканском национальном парке - МЧС (ВИДЕО)
Состояние народного артиста Эльдара Гулиева тяжелое – Союз кинематографистов Азербайджанской Республики
Ханлар Ахмедов и Намиг Дадашов рассказали о создании бюстов, возвращенных в Шушу: Перед домом Бюльбюля был еще памятник юному вокалисту (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Восстановление Карабахского региона сегодня занимает особое место в моей деятельности
Президент Ильхам Алиев: Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной сектор, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент двух заводов и открыл предприятие по производству листового стекла в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО/ВИДЕО)
Вакцинация может предотвратить негативное влияние коронавируса на экономику Азербайджана в 2021 году
Карабахнаме - страницы истории. Триптих Арифа Гусейнова - расстрелянные бюсты выдающихся личностей, возвращенные в Шушу (ФОТО)
ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемой нестабильной погодой в Азербайджане
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО)
Китайская национальная нефтегазовая корпорация готова к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном
Большинство расчетов по импортным операциям Азербайджана реализовано посредством свободной конвертируемой валюты