Представитель Минэкологии Азербайджана о месторождениях "Гызылбулаг" и "Демирли"

БАКУ /Trend/ - Вопрос об эксплуатации золотых месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" на территориях Азербайджана, контролируемых миротворцами, будет рассмотрен.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Национальной геологоразведочной службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, по этой теме пока решение не вынесено. Однако этот вопрос в будущем будет рассмотрен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)