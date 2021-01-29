Представитель Минэкологии Азербайджана о месторождениях "Гызылбулаг" и "Демирли"
БАКУ /Trend/ - Вопрос об эксплуатации золотых месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" на территориях Азербайджана, контролируемых миротворцами, будет рассмотрен.
Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Национальной геологоразведочной службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев, передает в пятницу Trend.
По его словам, по этой теме пока решение не вынесено. Однако этот вопрос в будущем будет рассмотрен.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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