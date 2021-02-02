Росавиация утвердила приказ о допуске к авиасообщению из двух городов России в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) утвердило приказ о допуске российской авиакомпании "Азур Эйр" к выполнению прямых международных перевозок в направлении Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Росавиацию, соответствующий документ размещен на официальном сайте ведомства.

"Авиакомпания "Азур Эйр" в соответствии с документом получила разрешение на полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (Россия) в Габалу (Азербайджан). Компания может совершать рейсы семь раз в неделю по каждому направлению", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот" был дан допуск к осуществлению международных пассажироперевозок в направлении Москва - Маскат (Оман) с периодичностью семь раз в неделю.

"Авиакомпании "Уральские авиалинии" выдали разрешение на отправление рейсов из Казани, Самары, Ростова-на-Дону в Белград (Сербия) - один раз в неделю. Два и три раза в неделю в том же направлении можно полететь из Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

Также в черногорский Тиват можно будет вылететь два раза в неделю из Санкт-Петербурга и по одному разу в неделю из Казани, Уфы и Ростова-на-Дону.

В хорватский Дубровник и Пула из Москвы можно будет совершать перелеты семь раз в неделю", - отмечают в российском ведомстве.

Отметим, что даты перелетов еще не утверждены.

Напомним, что Росавиация в конце 2020 года утвердила приказ о допуске российской авиакомпании Red Wings к выполнению международных перевозок в направлении Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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