В селах Азербайджана будут демонтированы водоочистные сооружения – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Разработан план мер по дальнейшей работе водоочистных сооружений в Азербайджане.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал заведующий Отделом управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, водоочистные сооружения установлены в основном на территориях Азербайджана с нехваткой воды – это почти 450 сел и поселков: "Большинство из них работает. В некоторых районах по определенным причинам эти сооружения не работают, но подобные случаи своевременно устраняются. После обеспечения этих мест централизованным водоснабжением данные устройства будут демонтированы, что уже закреплено в плане этого и следующего годов".

Абдулгасанов добавил, что в связи с дальнейшей работой водоочистных сооружений ОАО "Азерсу", Министерство экологии и природных ресурсов и Минздрав подготовили план мер, который в ближайшее время будет представлен правительству: "Там, где это оборудование не работает, будет произведено обновление. Кроме того, сооружения будут демонтированы с участков с централизованным водоснабжением и установлены в местах, где в них есть необходимость".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)