Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время решения MasterCard позволят производить все банковские операции, не посещая отделения банков.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал в ходе онлайн-мероприятия представитель платежной компании в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, для заказа банковской карты MasterCard физическим лицам не нужно будет посещать офисы банков.

Наряду с этим, Чакар сказал, что MasterCard планирует реализовать проект Open Banking (Открытый банкинг) в Турции, начиная с 2022 года.

"Для реализации этого проекта в Турции, на правительственном уровне уже ведутся работы по созданию соответствующих нормативно-правовых актов. Открытый банкинг - это концепция, которая заключается в использовании открытых API в финансовой сфере", - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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