ЕС предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации

Евросоюзу (ЕС) предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленных темпов вакцинации населения от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, «вялые» темпы вакцинации в Европе вызывают беспокойство инвесторов, так как могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса. При этом задержка в возобновлении работы на один-два месяца может стоить экономике ЕС от 50 до 100 миллиардов евро.

Отмечается, что европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, а продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может нарушить текущие стратегии инвесторов. Главный стратег фонда Principal Global Investors Сима Шах сообщил, что вакцинацию в Европе тормозят бюрократия и противоречивые заявления властей. Издание также назвало среди причин перебои с поставками и сопротивление в обществе.