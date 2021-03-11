Земли в освобожденном от оккупации Агдаме готовятся к весеннему посеву
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Агдама идет подготовка к весеннему посеву.
Об этом в четверг сказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев.
Он сообщил, что посевные участки нескольких очищенных от мин сел подготавливаются к весеннему посеву.
"В ближайшее время на территориях очищенных от мин сел Магсудлу, Сарыджалы, Агдамкенд, Исмаилбейли и др. начнется весенний посев", — сказал Алиев.
Он также отметил, что на сегодня в Агдамском районе очищены от мин и засеяны зерновыми 2 190 гектаров земель.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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