В Азербайджане будут проведены масштабные земельно-полевые исследования

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики проведет в регионах Азербайджана масштабные земельно-полевые исследования.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, цель заключается в определении текущего состояния и обеспечении эффективности использования земель, переданных в муниципальное, частное пользование и остающихся в собственности государства, а также в изучении и повышении их плодородия. Кроме того, в число основных задач входят определение степени засоления и эрозии земель, реализация мероприятий по борьбе с ними, государственная регистрация (кадастр) и экономическая оценка.

Следует отметить, что исследования будут проводиться в три этапа. На этапе подготовки заранее собираются сведения о регионе, где расположен объект исследования, форме собственности, площади территории исследования и другая информация. Затем составляются соответствующие карты, отражающие характер почв, определяются данные, которые позволят собственникам более эффективно использовать земли. На завершающем этапе на основании данных полевых исследований и лабораторно-аналитических показателей (толщина почвенного слоя, механический состав, гумус, карбонатность, засоление) уточняется типология земель, и соответствующие данные переносятся на карту.

Результаты работы будут размещены в Информационной системе электронного земельного кадастра и учета.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)