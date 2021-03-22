Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов

Это самый высокий показатель роста за прошедшие годы. К настоящему времени внешний государственный долг Грузии составляет 7,8 млрд. долларов, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Крупнейшими кредиторами страны являются Азиатский банк развития (1,7 млрд.), Международная Ассоциация развития (906 млн.), Международный банк реконструкции и развития (1,1 млрд. долларов).

Одной из причин роста является получение крупных международных кредитов в связи с пандемией и ее экономическими последствиями