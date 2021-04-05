Академия наук Азербайджана назвала условия для развития газохимических технологий

БАКУ /Trend/ - Реконструкция Гарадагского газоперерабатывающего завода возможна с использованием потенциала местной промышленности и ресурсов индустриальных парков.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор Парка высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Абульфаз Бабаев.

По его словам, это даст возможность открыть новые рабочие места и предотвратить отток валюты за рубеж.

"С целью снижения зависимости от нефти и ее доли в нефтехимических процессах необходимо развивать газохимические технологии. Для этого требуется создать крупный производственный объект и консорциум с рядом соседних стран", - сказал Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)