Железные дороги Азербайджана готовятся к запуску оплаты проезда посредством банковских карт
БАКУ /Trend/ - Пилотный проект по оплате проезда посредством бесконтактных банковских карт на железных дорогах Азербайджана (АЖД) будет запущен после завершения тестирования.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов на онлайн-мероприятии Baku Transit Forum 2021: Smart City.
По его словам, ЦБА при поддержке АЖД и других структур успешно реализует первый этап этого проезда.
Османов подчеркнул, что в 2020 году объемы денежных переводов посредством электронного банкинга и безналичных операций в Азербайджане достигли рекордных показателей.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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