Байден готов идти на уступки оппозиции с целью модернизации инфраструктуры США

Американский президент готов идти на уступки политической оппозиции в Конгрессе США по своему масштабному плану модернизации национальной инфраструктуры в части его финансирования. С таким заверением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Джо Байден выступил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Пресса поинтересовалась у главы Белого дома, готов ли он отказаться от намерений повысить корпоративный налог с 21% до 28%, против чего решительно возражает Республиканская партия США. Байдена спросили, может ли он согласиться с тем, чтобы ставка этого налога была установлена все же на отметке менее 28%. "Я готов выслушать это. Я полностью открыт [для других предложений]", - ответил президент.

Он представил собственный проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США 31 марта. Как подчеркнул тогда президент, осуществление этих замыслов стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места [в стране] со времен Второй мировой войны". Центральной частью программы стали предложения по модернизации транспортной инфраструктуры. Покрыть расходы на предложенный им план Байден рассчитывает путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.