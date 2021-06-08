В Азербайджане внедрена система очередности на участках, где будет производиться сбор урожая зерновых (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на земельных участках, где будут собирать урожай зерновых, внедрена система очередности, а в комбайны установлены GPS-трекеры.

Об этом во вторник сказал Trend председатель правления ОАО «Агросервис» Эльмин Рахманов.

По его словам, проведена вся необходимая подготовка для сбора урожая в организованном порядке: «Потребность районов в комбайнах была определена заранее, и техника отправлена ​​в районы в соответствии с этими данными. В регионы, где продолжается активный процесс сбора урожая, дополнительно переброшены комбайны из районов, где пока урожай не собирается».

Он добавил, что для организации сбора в ОАО «Агросервис» действует оперативный штаб: «В связи с активизацией уборочного процесса ежедневно изучается потребность в зерноуборочной технике, на участки доставляются запасные комбайны. В настоящее время 484 комбайна ОАО задействованы в сборе урожая. Кроме того, мы передислоцировали в районы, где идет активный сбор урожая, 235 комбайнов».

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)