Азербайджан ограничил импорт скота и мяса из ряда стран

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает принимать меры с учетом эпизоотической ситуации в мире с целью предотвращения проникновения в страну инфекционных заболеваний животных.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, по информации Всемирной организации здоровья животных, различные заболевания животных обнаружены в Северном и Центральном округах Израиля, Ярославской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в районах Кот-д'Ивуара, Бенина, Испании.

Из вышеуказанных округов Израиля ограничен импорт живого мелкого рогатого скота, его мяса, костной муки, молока и молочной продукции, кожи, шерсти, генетических материалов, из автономной области Эстремадура (Испания) – всех видов живого крупного рогатого сельскохозяйственного скота и относящихся к нему продукции, генетических материалов, кормов, содержащих костную муку и белок животного происхождения, Ярославской области РФ – живого мелкого рогатого скота, относящейся к нему продукции и сырья, генетических материалов, из района Комое Республики Кот-д'Ивуар, территориальной единицы Веме Республики Бенин и Ханты-Мансийского автономного округа - всех видов живой птицы, птичьего мяса и племенных яиц.

Для усиления контрольных мер Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из этих стран или проезжающими через их территории транзитом.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)