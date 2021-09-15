В Азербайджане подорожали гибридные автомобили

БАКУ /Trend/ - За последние месяцы в Азербайджане на уровне до 15% подорожали гибридные автомобили, сказал в среду Trend эксперт в сфере автотранспорта Эльнур Алиев.

По его словам, среди этих автомобилей наибольший интерес покупателей вызывает "Toyota Prius".

"В целом спрос на гибридные автомобили возрос во всем мире. В Азербайджан они ввозятся в основном непосредственно из США или через Грузию. Чаще всего в страну завозятся автомобили 2006-2008 годов выпуска. Их покупают из США посредством аукционов. Раньше на этих аукционах было меньше покупателей, поэтому данные автомобили можно было покупать по более низкой цене. В настоящее время спрос большой, поэтому выросли и цены. Сейчас автомобили продаются на аукционах примерно на 1000 долларов дороже. Естественно, подорожание влияет и на цены в Азербайджане. К примеру, если два-три месяца назад автомобиль "Toyota Prius" выпуска 2008 года в хорошем состоянии можно было купить за 12 500 манатов, сегодня он продается за 13800-14000 манатов. Интерес к этим автомобилям связан с экономным расходом топлива».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)