Азербайджанские стартапы представлены на фестивале «Технофест» в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле во вторник состоялось открытие аэрокосмического и технологического фестиваля «Технофест», сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Согласно информации, в церемонии открытия приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев, руководители и представители различных государственных структур, а также студенты высших учебных заведений Азербайджана.

Мероприятие «Технофест» с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется Министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, среди турецкой молодежи, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

На мероприятии «Технофест» при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий в национальном павильоне представлены 11 азербайджанских стартапов: модель космической станции «Дорога победы», проекты Idrak Technology Transfer, стартап-продукты «Удар», İqlime, Safee Bike, Viastellar, HealWith, SmogFree, Battle of Bots, Smart Parking IoT и GSM Smart Electric – AMR ST 13.

Наши стартапы охватывают такие области и направления, как космическая промышленность, транспорт, военная промышленность, образование, медицина, сельское хозяйство, видеоигры и новые технологии в целом.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк посетил наш национальный павильон и ознакомился с азербайджанскими стартапами.

Отметим, что фестиваль завершится 26 сентября.