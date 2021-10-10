В Баку стоимость платных услуг населению возросла на более чем 165 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года стоимость оказанных населению платных услуг в Баку увеличилась на 165,48 миллиона манатов, или шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, объем платных услуг, оказанных населению, превысил 2,758 миллиарда манатов.

Юридическими лицами было оказано услуг на сумму 2,101 миллиарда манатов, что составляет 76,2 процента от общей стоимости всех предоставленных услуг.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников в столице Азербайджана составила 948 манатов, сократившись в годовом исчислении на 0,1 процента.

Напомним, что согласно информации Бакинского городского управления статистики, в 2020 году в столице стоимость платных услуг, оказанных населению, составила 4,315 миллиарда манатов, что на 29,6 процента меньше по сравнению с 2019 годом.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev