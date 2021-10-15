В парламенте Азербайджана предложили провести слушания по вопросам зерноводства
БАКУ /Trend/ - После освобождения от оккупации азербайджанских земель особую важность приобретают вопросы создания Агентства государственных резервов и внесения изменения в закон "О зерне".
Как сообщает Trend, об этом депутат Али Масимли сказал в пятницу в ходе обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана изменения в закон "О зерне".
Депутат отметил, что на освобожденных территориях необходимо уделить внимание развитию зерноводства.
По его словам, за счет освобожденных земель в Зерновой фонд страны может поступить больше зерна: "Производство зерна в Азербайджане может достичь четырех миллионов тонн, что уменьшит зависимость от его импорта".
Масимли предложил провести слушания по этому вопросу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)