Между Азербайджаном и Словакией подписано соглашение об экономическом сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов во вторник встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто, что между двумя странами ведется активный политический диалог. Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества со странами-членами ЕС.

Состоялось обсуждение расширения сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в торгово-экономической, энергетической, транспортной, транзитной, инвестиционной и других областях.

Премьер-министр Асадов подчеркнул, что транспортные коридоры через Азербайджан, в том числе Зангезурский коридор, заинтересуют Словакию и ЕС, обозначил возможности сотрудничества в области цифровой и зеленой экономики.

Также было отмечено, что Азербайджан заинтересован в участии компаний дружественных стран, в том числе Словакии, в восстановлении освобожденных территорий.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также важность распространения хороших политических отношений на экономическую сферу.

В завершение между правительствами Азербайджана и Словакии было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, а со словацкой стороны - министр Иван Корчок.

Соглашение предусматривает создание азербайджано-словацкой совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)