В Азербайджане предложено ввести акциз на электронные сигареты (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено включить в список подакцизных товаров табакозаменители, а также одноразовые электронные сигареты, кальян и их заменители, сообщает в среду Trend.

Это отражено в изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, на каждый килограмм табакозаменителей вводится ставка акциза в размере 30 манатов, на каждую единицу одноразовых электронных сигарет, кальяна и их заменителей – 0,25 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)