В 2022 г. среднемесячная зарплата в Азербайджане прогнозируется в размере 807 манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В 2022 году среднемесячная зарплата в Азербайджане прогнозируется в размере 807 манатов.

Об этом сказал в среду министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

По его словам, реальные темпы роста среднемесячной заработной платы в будущем году прогнозируются на уровне 4,7 процента.

"Хочу заверить, что реализация новой стратегии приведет к новым изменениям в экономике. Следующие пять лет станут основным периодом для реинтеграции освобожденных от оккупации регионов в экономику Азербайджана", - сказал Джаббаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)