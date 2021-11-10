В Азербайджане предусмотрено увеличение размера трудовой пенсии по возрасту
БАКУ /Trend/ - В следующем году мы ожидаем, что в Азербайджане средний размер трудовой пенсии по возрасту повысится с 358 до 375 манатов.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в среду законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.
Министр отметил, что средний размер трудовой пенсии по возрасту за десять месяцев с начала текущего года составил 331 манат.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)
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